У Києві через відсутність напруги призупинили рух електротранспорту

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Уранці 2 листопада в столиці тимчасово зупинили рух електротранспорту на кількох напрямках через відсутність напруги в енергосистемі. Обмеження торкнулися Борщагівської лінії швидкісного трамвая, а також низки проспектів і вулиць Києва.

За інформацією комунального підприємства «Київпастранс», причиною тимчасової зупинки стала відсутність напруги, необхідної для роботи електротранспорту.

«Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух електротранспорту на Борщагівській лінії швидкісного трамвая. просп. Відрадному, просп. Берестейському, вулицях Гарматній, Вадима Гетьмана, Олени Теліги, Данила Щербаківського, Володимирській, Святошинській, Стеценка, ст. м «Шулявська», – повідомили у «Київпастрансі».

Зокрема, призупинено рух Борщагівською лінією швидкісного трамвая, яка забезпечує транспортне сполучення між Борщагівкою та центральною частиною столиці. Це один із напрямків міського електротранспорту, яким щодня користуються мешканці західних районів Києва.

Джерело: Київпастранс

У неділю, 1 листопада, у Києві запровадили екстрені відключення електроенергії. Причиною стали наслідки російських ударів по енергетичних об’єктах і постійні атаки на енергосистему.

Також у чотирьох районах Київщини запровадили екстрені відключення світла.

У суботу, 31 жовтня, частина жителів Києва залишилась без електроенергії більшу частину доби.

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