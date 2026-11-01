У чотирьох районах Києва впав тиск води через знеструмлення

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Комунальне підприємство «Київводоканал» повідомило про зниження тиску у водопровідній мережі Голосіївського, Святошинського, Солом’янського та Шевченківського районів столиці.

Причиною стало знеструмлення одного з водопровідних об'єктів унаслідок чергової ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру міста, через що у деяких будинках також можливе тимчасове припинення водопостачання.

Фахівці підприємства вже працюють над відновленням живлення, проте для повної стабілізації тиску знадобиться додатковий час після завершення ремонтних робіт. Мешканцям нагадують про можливість набрати питну воду в міських бюветах, перелік та адреси яких розміщено на офіційному сайті КП «Київводфонд».

Джерело: КМДА.

Упродовж доби 1 листопада російські безпілотники атакували Київську область. Наслідки ударів зафіксували у шести районах: пошкоджені енергетичні об’єкти, приватні будинки, магазин і транспорт.

Унаслідок нічної російської атаки на Київщині травмувалися двоє людей. У Броварському районі пошкоджено приватний житловий будинок та господарську споруду.

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