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Wiadomości Kijów

W czterech dzielnicach Kijowa spadło ciśnienie wody z powodu przerwy w dostawie prądu

UA NEWS 01 listopada 2026 14:08
W czterech dzielnicach Kijowa spadło ciśnienie wody z powodu przerwy w dostawie prądu

Przedsiębiorstwo komunalne „Kijówwodokanal” poinformowało o spadku ciśnienia w sieci wodociągowej dzielnic Hołosiejowskiej, Swiatoszyńskiej, Solomianskiej i Szewczenkowskiej stolicy. 

Przyczyną była przerwa w zasilaniu jednego z obiektów wodociągowych w wyniku kolejnego ataku wroga na infrastrukturę energetyczną miasta, co może spowodować tymczasowe wstrzymanie dostaw wody w niektórych budynkach.

Specjaliści przedsiębiorstwa pracują już nad przywróceniem zasilania, jednak pełna stabilizacja ciśnienia będzie wymagała dodatkowego czasu po zakończeniu prac naprawczych. Przypomina się mieszkańcom o możliwości pobrania wody pitnej w miejskich punktach poboru wody, których wykaz i adresy znajdują się na oficjalnej stronie KP „Kijówwodfond”.

Źródło: KMDA.

W ciągu doby 1 listopada rosyjskie drony zaatakowały obwód kijowski. Skutki uderzeń odnotowano w sześciu dzielnicach: uszkodzono obiekty energetyczne, domy prywatne, sklep oraz środki transportu

W wyniku nocnego ataku rosyjskiego na obwód kijowski rannych zostało dwie osoby. W rejonie Browarskim uszkodzono prywatny dom mieszkalny oraz budynek gospodarczy.

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