В четырёх районах Киева упало давление воды из-за отключения электричества

Коммунальное предприятие «Киевводоканал» сообщило о снижении давления в водопроводной сети Голосеевского, Святошинского, Соломенского и Шевченковского районов столицы.

Причиной стало отключение электроэнергии на одном из водопроводных объектов в результате очередной вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру города, из-за чего в некоторых домах также возможно временное прекращение водоснабжения.

Специалисты предприятия уже работают над восстановлением электроснабжения, однако для полной стабилизации давления потребуется дополнительное время после завершения ремонтных работ. Жителям напоминают о возможности набрать питьевую воду в городских бюветах, перечень и адреса которых размещены на официальном сайте КП «Киевводфонд».

Источник: КГГА.

В течение суток 1 ноября российские беспилотники атаковали Киевскую область. Последствия ударов зафиксированы в шести районах: повреждены энергетические объекты, частные дома, магазин и транспорт.

В результате ночной российской атаки на Киевской области пострадали два человека. В Броварском районе повреждены частный жилой дом и хозяйственная постройка.

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