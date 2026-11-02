0:00 / 0:00

Через відсутність напруги в електромережах у Києві частково зупинилося метро 2 листопада. Повідомляється, що рух «зеленої» гілки повністю зупинено. Ближче до 10 години ранку 2 листопада КП «Київський метрополітен» повідомило про відновлення руху поїздів на «червоній» лінії метро у Києві.

По «червоній» гілці поїзди курсують від Академмістечка до Арсенальної.

Про це повідомляє Київській метрополітен на своїй сторінці у Телеграм.

Защначається, що на «зеленій" лінії між станціями «Осокорки» – «Червоний хутір» і на наземній ділянці «червоної» лінії рух поїздів тимчасово призупинений через значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення.

«Синя» лінія працює у звичайному режимі.

Також призупинений рух електротранспорту на Борщагівській лінії швидкісного трамвая та на просп. Відрадному.

Нагадаємо, що уранці 2 листопада в столиці тимчасово зупинили рух електротранспорту на кількох напрямках через відсутність напруги в енергосистемі. Обмеження торкнулися Борщагівської лінії швидкісного трамвая, а також низки проспектів і вулиць Києва.

У неділю, 1 листопада, у Києві запровадили екстрені відключення електроенергії. Причиною стали наслідки російських ударів по енергетичних об’єктах і постійні атаки на енергосистему.

Читай нас у