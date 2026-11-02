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Новости Киев

В Киеве частично остановилось метро

UA NEWS 02 Ноября 2026 09:33
В Киеве частично остановилось метро

Из-за отсутствия напряжения в электросетях в Киеве 2 ноября частично остановилось метро. Сообщается, что движение на «зеленой» ветке полностью остановлено. 

 

По «красной» линии поезда курсируют от Академгородка до Арсенальной.

Об этом сообщает Киевский метрополитен на своей странице в Telegram

Отмечается, что на «зеленой» линии между станциями «Осокорки» – «Красный хутор» и на наземном участке «красной» линии движение поездов временно приостановлено из-за значительных колебаний напряжения от внешних центров питания.

«Синяя» линия работает в обычном режиме.

Также приостановлено движение электротранспорта на Борщаговской линии скоростного трамвая и на просп. Отрадном.

Напомним, что утром 2 ноября в столице временно остановили движение электротранспорта на нескольких направлениях из-за отсутствия напряжения в энергосистеме. Ограничения коснулись Борщаговской линии скоростного трамвая, а также ряда проспектов и улиц Киева.

В воскресенье, 1 ноября, в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. Причиной стали последствия российских ударов по энергетическим объектам и постоянные атаки на энергосистему

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