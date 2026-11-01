У Києві запровадили екстрені відключення світла

У неділю, 1 листопада, у Києві запровадили екстрені відключення електроенергії. Причиною стали наслідки російських ударів по енергетичних об’єктах і постійні атаки на енергосистему. Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання, однак робити це можуть лише тоді, коли дозволяє безпекова ситуація.

За інформацією компанії, через російські обстріли енергетичної інфраструктури в столиці довелося застосувати спеціальні обмеження електропостачання. «Київ: через постійні обстріли енергосистеми застосовані екстрені відключення», — йдеться в повідомленні ДТЕК.

Такі відключення запроваджують поза звичайними графіками. Тому час, коли в оселях може зникнути або з'явитися електроенергія, не обов'язково збігатиметься з попередньо оприлюдненим розкладом. Наразі енергетики працюють над відновленням обладнання, пошкодженого внаслідок російських атак. Водночас у компанії наголошують, що ремонтні роботи проводять лише тоді, коли це дозволяє безпекова ситуація. «Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки киян», — зазначили в ДТЕК.

Мешканцям столиці варто стежити за повідомленнями енергетиків, адже ситуація може змінюватися залежно від стан у енергосистеми та перебігу відновлювальних робіт. Про екстрені відключення повідомили в групі ДТЕК.

У суботу, 31 жовтня, частина жителів Києва може залишатися без електроенергії більшу частину доби. Для окремих черг графіки передбачають лише до двох годин зі світлом протягом дня.

Увечері 30 жовтня в Києві виникли перебої з водопостачанням через знеструмлення кількох об’єктів критичної інфраструктури внаслідок російського удару. У місті знизився тиск у водопровідній системі, через що подача води працює з перебоями. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

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