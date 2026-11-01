Зеленський повідомив про ураження російського комбінату та ППО на $70 млн

1 листопада президент Володимир Зеленський повідомив про ураження російського комбінату «Каменський» у Ростовській області, який залучений до виробництва ракет. Також Сили оборони України завдали ударів по російських об’єктах протиповітряної оборони — комплексу «Панцир-С2» та командно-штабній машині системи С-400 «Тріумф». За оцінкою президента, загальна вартість уражених об’єктів ППО становить близько 70 мільйонів доларів.

Серед уражених цілей — комбінат «Каменський», розташований у Ростовській області Росії. Підприємство залучене до виробництва ракетної продукції для російського військово-промислового комплексу. Окрім промислового об’єкта, українські військові уразили й російську техніку протиповітряної оборони. Зокрема, йдеться про зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С2» та командно-штабну машину, яка входить до системи протиповітряної оборони С-400 «Тріумф».

За оцінкою Зеленського, вартість цих двох об’єктів ППО разом становить приблизно 70 мільйонів доларів. Такі комплекси Росія використовує для захисту важливих військових, промислових та інфраструктурних об’єктів від повітряних атак. Ураження комбінату «Каменський» може вплинути на роботу підприємства, пов’язаного з виробництвом озброєння для російської армії. Водночас пошкодження засобів ППО потенційно послаблює захист військових об’єктів у регіоні.

Інших подробиць операції, зокрема щодо масштабу пошкоджень комбінату та стану уражених систем ППО, у повідомленні президента не наведено. Інформацію про результати ударів також мають підтвердити відповідні дані з місця подій. Про результати операцій Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

У ніч проти 1 листопада безпілотники атакували Нижньогородську область Росії. У Кстовському районі значних пошкоджень зазнало промислове підприємство. Російські телеграм-канали повідомляють, що під ударом міг опинитися нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез».

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