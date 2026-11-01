Російські дрони атакували асфальтний завод в Умані

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Зранку 1 листопада в Умані Черкаської області зафіксовано падіння ворожого ударного БпЛА на території асфальтного заводу. Начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив, що унаслідок вибуху та влучання уламків також пошкоджень зазнали будівлі розташованої поруч бази будівельних матеріалів.

Серед цивільного населення потерпілих немає. На місці події працюють профільні служби для ліквідації наслідків атаки та фіксації чергового злочину російських військ.

Джерело: Черкаська ОВА.

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