Российские дроны атаковали асфальтовый завод в Умани

Утром 1 ноября в Умани Черкасской области зафиксировано падение вражеского ударного БПЛА на территории асфальтового завода. Начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что в результате взрыва и попадания обломков также были повреждены здания расположенной рядом базы строительных материалов.

Среди гражданского населения пострадавших нет. На месте происшествия работают профильные службы по ликвидации последствий атаки и фиксации очередного преступления российских войск.

Источник: Черкасская ОВА.

Утром 1 ноября российские беспилотники атаковали Киевскую область. Пострадали двое мужчин: один получил ранение предплечья, у другого диагностировали острую стрессовую реакцию.

1 ноября российские войска атаковали промышленное предприятие в Днепре. В результате удара возник пожар. По предварительным данным, люди не пострадали.

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