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Видео: российский грузовик наехал на сбитый беспилотник

UA NEWS 02 Ноября 2026 19:33
Видео: российский грузовик наехал на сбитый беспилотник

В сети появились видеокадры взрыва беспилотного летательного аппарата, который лежал на автодороге. Взрыв произошел в тот момент, когда в непосредственной близости от дрона проезжал российский грузовик. 

В результате детонации боеприпаса у военно-логистического транспорта полностью разорвало заднюю часть кузова.

Источник: Оперативный штаб ВСУ.

По данным Министерства обороны Украины, в течение октября 2026 года потери российской армии убитыми и тяжелоранеными составили 54,4 тысячи военнослужащих

Общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 года по 30 октября 2026 года, составляют около 1 586 500 военнослужащих. 

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