Видео: российский грузовик наехал на сбитый беспилотник

В сети появились видеокадры взрыва беспилотного летательного аппарата, который лежал на автодороге. Взрыв произошел в тот момент, когда в непосредственной близости от дрона проезжал российский грузовик.

В результате детонации боеприпаса у военно-логистического транспорта полностью разорвало заднюю часть кузова.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/file.mp4

Источник: Оперативный штаб ВСУ.

По данным Министерства обороны Украины, в течение октября 2026 года потери российской армии убитыми и тяжелоранеными составили 54,4 тысячи военнослужащих.

Общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 года по 30 октября 2026 года, составляют около 1 586 500 военнослужащих.

Читай нас в