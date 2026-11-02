В Изюме после российского авиаудара часть города осталась без света

2 ноября в Изюме Харьковской области частично восстановили электроснабжение, которое было прервано в результате утреннего авиаудара. В то же время по состоянию на вечер понедельника часть города по-прежнему остается без электричества. Об этом сообщили в городской военной администрации.

По её информации, специалисты «Харьковоблэнерго» не успели полностью завершить восстановительные работы и подать электроэнергию потребителям из-за значительных повреждений. Они продолжат работу во вторник.

Как сообщалось, утром в понедельник ВС РФ нанесли удар по Изюму кассетными бомбами. Один человек погиб, ещё 27, в том числе двое детей, пострадали. Из-за повреждений высоковольтных линий электропередач город был полностью обесточен.

«Остаются обесточенными абоненты центральной и южной частей города Изюм», — сообщает Изюмская городская военная администрация.

Число пострадавших в результате атаки РФ на Изюм возросло до 15.

Ранее российские оккупанты нанесли удары КАБами по Изюму, в результате чего была повреждена многоэтажка, город остался без электричества.

Напомним, что 30 октября в Изюме Харьковской области в результате российского авиаудара погибли пять мирных жителей. Спасатели извлекли их тела из-под завалов разрушенного здания. Еще 14 человек получили ранения.

31 октября в Изюме был объявлен День траура после российского авиаудара.

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