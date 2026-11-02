Російські окупанти вдарили КАБами по Ізюму: пошкоджено багатоповерхівку, місто знеструмлене

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Вранці 2 листопада російські терористичні війська атакували Ізюм керованими авіабомбами. Попередньо, у місті є загиблий і поранені, пошкоджено житловий будинок та лінії електропередач.



Про атаку на місто російський загарбників стало відомо близько 9:24. За попередньою інформацією, влучання зафіксували у чотириповерхівку.

Після обстрілу також загорілися автомобілі. Крім того, надійшло повідомлення про пожежу у відділенні пошти.

Про це повідомив у дописі у Telegram начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він додав, що внаслідок російської атаки загинула одна людина. Ще щонайменше троє мешканців постраждали.

Наразі їм надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, що 30 жовтня в Ізюмі Харківської області внаслідок російського авіаудару загинули пятеро цивільних. Рятувальники дістали їхні тіла з-під завалів зруйнованої будівлі. Ще 14 людей отримали поранення.

31 жовтня в Ізюмі було оголошено Днем жалоби після російського авіаудару.

Російські війська 29 жовтня завдали удару керованою авіабомбою по п’ятиповерховому житловому будинку в Ізюмі Харківської області. Унаслідок атаки постраждали щонайменше п’ятеро людей.

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