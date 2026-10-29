Російська авіабомба влучила в п’ятиповерхівку в Ізюмі, під завалами можуть бути люди

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Російські війська 29 жовтня завдали удару керованою авіабомбою по п’ятиповерховому житловому будинку в Ізюмі Харківської області. Унаслідок атаки постраждали щонайменше п’ятеро людей.

Під завалами зруйнованих конструкцій можуть перебувати люди. Інформація щодо наслідків російського удару уточнюється.

Як зазначається, влучання зафіксовано в 5-поверхову будівлю з подальшою частковою руйнацією з 1 по 5 поверхи.

Повідомляється, що під завалами можуть перебувати люди. Триває пошуково-рятувальна операція.

Внаслідок ворожої атаки, за попередньою інформацією, постраждали 5 людей. Всім надається медична допомога.

Усі екстрені служби працюють в посиленому режимі.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

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Раніше російські війська завдали повторного удару по приватному сектору в Харкові.

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