Російська авіабомба влучила в п’ятиповерхівку в Ізюмі, під завалами можуть бути люди
Російські війська 29 жовтня завдали удару керованою авіабомбою по п’ятиповерховому житловому будинку в Ізюмі Харківської області. Унаслідок атаки постраждали щонайменше п’ятеро людей.
Під завалами зруйнованих конструкцій можуть перебувати люди. Інформація щодо наслідків російського удару уточнюється.
Як зазначається, влучання зафіксовано в 5-поверхову будівлю з подальшою частковою руйнацією з 1 по 5 поверхи.
Повідомляється, що під завалами можуть перебувати люди. Триває пошуково-рятувальна операція.
Внаслідок ворожої атаки, за попередньою інформацією, постраждали 5 людей. Всім надається медична допомога.
Усі екстрені служби працюють в посиленому режимі.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
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