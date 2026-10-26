Росія пошкодила енергооб’єкт на Хмельниччині, є знеструмлення

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У Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області внаслідок російської атаки пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Через удар запровадили аварійні відключення електроенергії, також пошкоджено два житлові будинки.

Голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін наголосив, що Росія цілеспрямовано б'є по українській енергетиці, намагаючись залишити людей без світла. За його словами, енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. У двох житлових будинках пошкоджено вікна. Інформації про постраждалих попередньо немає.

Скільки споживачів лишилися без електрики і коли світло повернуть, у дописі не повідомляється. Не уточнюється й місце розташування пошкодженого об'єкта: названо лише район.

Джерело: Сергій Тюрін

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