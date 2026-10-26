Rosja uszkodziła obiekt energetyczny w obwodzie chmielnickim, doszło do przerw w dostawach prądu

W rejonie Kamieniec Podolski w obwodzie chmielnickim w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzono obiekt infrastruktury energetycznej. Z powodu uderzenia wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej; uszkodzono również dwa budynki mieszkalne.

Szef obwodowej administracji wojskowej Siergiej Tyurin podkreślił, że Rosja celowo atakuje ukraiński sektor energetyczny, próbując pozbawić ludzi prądu. Jak powiedział, pracownicy sektora energetycznego już pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej. W dwóch budynkach mieszkalnych uszkodzono okna. Na razie nie ma informacji o ofiarach.

W komunikacie nie podano, ilu odbiorców pozostało bez prądu ani kiedy zostanie przywrócone zasilanie. Nie podano również lokalizacji uszkodzonego obiektu: wymieniono jedynie dzielnicę.

Źródło: Siergiej Tyurin

Wcześniej w obwodzie chmielnickim w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzono zakład.

W wyniku rosyjskiego ataku na obwód chmielnicki dwóch mieszkańców rejonu Kamieniec Podolski odniosło rany od odłamków. Zwrócili się oni do lekarzy i otrzymują niezbędną pomoc.

W rejonie chmielnickim w wyniku upadku odłamków rosyjskiego drona zapaliła się stacja benzynowa. Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia.

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