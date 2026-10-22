У Хмельницькій області внаслідок російської атаки пошкоджено підприємство

0:00 / 0:00

Увечері 22 жовтня внаслідок чергової атаки з боку рф у Хмельницькому районі зазнало руйнувань приміщення місцевого підприємства.

У будівлі на території об'єкта пошкоджено фасад та вибито шибки. За попередніми даними обласної військової адміністрації, внаслідок обстрілу ніхто з громадян не загинув і не травмувався.

Джерело: начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Унаслідок російської атаки на Хмельницьку область двоє жителів Кам’янець-Подільського району зазнали уламкових поранень. Вони звернулися до медиків і отримують необхідну допомогу.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

Читай нас у