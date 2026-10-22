В Хмельницкой области в результате российского нападения было повреждено предприятие

Вечером 22 октября в результате очередной атаки со стороны РФ в Хмельницком районе были повреждены помещения местного предприятия.

В здании на территории объекта поврежден фасад и выбиты стекла. По предварительным данным областной военной администрации, в результате обстрела никто из граждан не погиб и не получил травм.

Источник: начальник Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

В результате российской атаки на Хмельницкую область двое жителей Каменец-Подольского района получили осколочные ранения. Они обратились к медикам и получают необходимую помощь.

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

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