Россия повредила энергетический объект в Хмельницкой области, произошло отключение электроэнергии

В Каменец-Подольском районе Хмельницкой области в результате российского удара был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Из-за удара были введены аварийные отключения электроэнергии, также повреждены два жилых дома.

Глава областной военной администрации Сергей Тюрин подчеркнул, что Россия целенаправленно наносит удары по украинской энергетике, пытаясь оставить людей без света. По его словам, энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. В двух жилых домах повреждены окна. Информации о пострадавших пока нет.

Сколько потребителей остались без электричества и когда свет восстановят, в сообщении не указано. Не уточняется и местоположение поврежденного объекта: назван только район.

Источник: Сергей Тюрин

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