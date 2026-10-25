Російські війська завдали повторного удару по приватному сектору в Харкові

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Окупаційні війська рф 25 жовтня здійснили повторну атаку на Основʼянський район Харкова, завдавши удару по приватному сектору.

На місці влучання уточнюються дані щодо можливих руйнувань та постраждалих.

Джерело: Харківський міський голова Ігор Терехов.

Уранці 25 жовтня російські війська атакували Харків безпілотниками. В Основ’янському районі пошкоджений багатоквартирний житловий будинок, а в Новобаварському — чотири автомобілі. За попередніми даними, внаслідок цих ударів ніхто не постраждав.

У суботу, 24 жовтня, внаслідок ворожого обстрілу міста Дергачі на Харківщині постраждали троє чоловіків. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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