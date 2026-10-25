Rosyjskie wojska ponownie zaatakowały dzielnicę mieszkaniową w Charkowie

25 października wojska okupacyjne RF przeprowadziły kolejny atak na dzielnicę Osnovjanskij w Charkowie, uderzając na osiedla prywatne.

W miejscu uderzenia trwają prace nad ustaleniem danych dotyczących ewentualnych zniszczeń i ofiar.

Źródło: burmistrz Charkowa Ihor Terechow.

Rano 25 października rosyjskie wojska zaatakowały Charków za pomocą dronów. W dzielnicy Osnovjanska uszkodzony został wielorodzinny budynek mieszkalny, a w dzielnicy Nowobawarskiej – cztery samochody. Według wstępnych danych nikt nie ucierpiał w wyniku tych ataków.

W sobotę, 24 października, w wyniku wrogiego ostrzału miasta Derhachi w obwodzie charkowskim rannych zostało trzech mężczyzn. Poinformował o tym szef charkowskiej obwodowej administracji wojskowej Oleg Syniegubow.

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