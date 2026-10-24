Троє людей постраждали через ворожий обстріл на Харківщині

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У суботу, 24 жовтня, внаслідок ворожого обстрілу міста Дергачі на Харківщині постраждали троє чоловіків. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Медики госпіталізували чоловіків до лікарень, де їм надається вся необхідна допомога. Профільні служби усувають наслідки атаки", – написав він у телеграм-каналі.

На Вовчанському напрямку росіяни атакують без значних успіхів — Трегубов.

Російська армія з початку вересня 2026 року втратилана 241 квадратний кілометр української території більше, ніж змогла захопити. Темпи просування окупаційних військ сповільнилися, тоді як українські сили перехоплюють ініціативу на окремих ділянках фронту.

Російські військові готують спеціалізовані підрозділи для ведення бойових дій під землею. Тим часом бійці 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія» вже протистоять російським силам у старих радянських газопроводах поблизу Куп’янська на Харківщині.

Крім того російські окупаційні війська мають просування в Донецькій області поблизу двох населених пунктів — Рай-Олександрівки та Вільного.

За минулу добу, 22 жовтня, на фронті відбулося 165 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак серед зазначених напрямків російські війська здійснили на Покровському напрямку, де зафіксували 15 штурмів.

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