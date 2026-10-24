Трое человек пострадали в результате вражеского обстрела в Харьковской области

В субботу, 24 октября, в результате вражеского обстрела города Дергачи в Харьковской области пострадали трое мужчин. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Медики госпитализировали мужчин в больницы, где им оказывается вся необходимая помощь. Профильные службы устраняют последствия атаки», — написал он в Telegram-канале.

На Волчанском направлении россияне атакуют без значительных успехов — Трегубов.

С начала сентября 2026 года российская армия потеряла на 241 квадратный километр украинской территории больше, чем смогла захватить. Темпы продвижения оккупационных войск замедлились, в то время как украинские силы перехватывают инициативу на отдельных участках фронта.

Российские военные готовят специализированные подразделения для ведения боевых действий под землей. Тем временем бойцы 13-й бригады Национальной гвардии Украины «Хартия» уже противостоят российским силам в старых советских газопроводах вблизи Купянска в Харьковской области.

Кроме того, российские оккупационные войска продвигаются в Донецкой области вблизи двух населенных пунктов — Рай-Александровки и Вольного.

За прошедшие сутки, 22 октября, на фронте произошло 165 боевых столкновений. Наибольшее количество атак среди указанных направлений российские войска совершили на Покровском направлении, где зафиксировали 15 штурмов.

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