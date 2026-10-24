W sobotę, 24 października, w wyniku wrogiego ostrzału miasta Derhachi w obwodzie charkowskim rannych zostało trzech mężczyzn. Poinformował o tym szef charkowskiej obwodowej administracji wojskowej Oleg Sinegubow.

„Lekarze przetransportowali mężczyzn do szpitali, gdzie udzielana jest im wszelka niezbędna pomoc. Odpowiednie służby likwidują skutki ataku” – napisał na swoim kanale w Telegramie.

Na kierunku Wołczański Rosjanie atakują bez większych sukcesów – Tregubow.

Od początku września 2026 roku armia rosyjska straciła 241 kilometrów kwadratowych terytorium Ukrainy więcej, niż zdołała zająć. Tempo natarcia wojsk okupacyjnych spowolniło, podczas gdy siły ukraińskie przejmują inicjatywę na poszczególnych odcinkach frontu.

Rosyjscy wojskowi przygotowują wyspecjalizowane oddziały do prowadzenia działań bojowych pod ziemią. Tymczasem żołnierze 13. brygady Gwardii Narodowej Ukrainy „Charta” już stawiają opór siłom rosyjskim w starych radzieckich gazociągach w pobliżu Kupianska w obwodzie charkowskim.

Ponadto rosyjskie wojska okupacyjne posuwają się naprzód w obwodzie donieckim w pobliżu dwóch miejscowości — Raj-Oleksandrivka i Vilne.

W ciągu ostatniej doby, 22 października, na froncie doszło do 165 starć bojowych. Najwięcej ataków spośród wymienionych kierunków rosyjskie wojska przeprowadziły na kierunku Pokrowskim, gdzie odnotowano 15 szturmów.

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