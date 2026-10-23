Оприлюднено карту бойових дій в Україні станом на 23 жовтня

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За минулу добу, 22 жовтня, на фронті відбулося 165 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак серед зазначених напрямків російські війська здійснили на Покровському напрямку, де зафіксували 15 штурмів.

Російські атаки

Минулої доби російські війська завдали трьох ракетних і 76 авіаційних ударів, скинули 239 керованих авіабомб, застосували 10 313 дронів-камікадзе та здійснили 2781 обстріл населених пунктів і позицій українських військ.

Українська авіація, ракетні війська й артилерія уразили два райони зосередження піхоти та пункт управління безпілотниками противника.

Ситуація на фронті за напрямками

Північно-Слобожанський і Курський напрямки. Російські війська двічі атакували позиції Сил оборони в районах Уланового та Корчаківки.

Південно-Слобожанський напрямок. Українські підрозділи відбили 14 атак у районах Ковалівки, Анищиного, Ізбицького, Радьківки та Вільхуватки.

Куп’янський напрямок. Противник здійснив одну атаку в районі Петропавлівки.

Лиманський напрямок. Сили оборони відбили п’ять атак поблизу Катеринівки, Колодязів та Лимана.

Слов’янський напрямок. Російські війська атакували один раз у районі Миколаївки.

Краматорський напрямок. Минулої доби противник не проводив штурмових дій.

Костянтинівський напрямок. Зафіксовано 11 атак у районах Дружківки, Новоселівки, Костянтинівки, Довгої Балки та Павлівки.

Покровський напрямок. Українські захисники зупинили 15 атак. Російські війська діяли поблизу Сергіївки, Молодецького та Новопавлівки, а також штурмували в напрямках Кучерового Яру, Світлого, Софіївки, Вільного, Нового Донбасу та Мирного.

Олександрівський напрямок. Російські війська активних наступальних дій не проводили.

Гуляйпільський напрямок. Сили оборони відбили 12 атак у районах Чарівного, Тернуватого, Верхньої Терси, Косівцевого, Воздвижівки, Копанів, Новоселівки та Білогір’я.

Оріхівський напрямок. Українські захисники відбили одну атаку в районі Лук’янівського.

Придніпровський напрямок. Минулої доби російські війська активних наступальних дій не проводили.

Джерело: Генштаб

До цього Генштаб оновив дані про втрати Росії у війні проти України станом на 23 жовтня.

Нагадаємо, окупований Луганськ атакували дрони, у місті виникли перебої зі світлом.

За минулу добу на фронті за добу відбулося 146 боєзіткнень — найгарячіше на Покровському напрямку.

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