Opublikowano mapę działań wojennych na Ukrainie według stanu na 23 października
W ciągu ostatniej doby, 22 października, na froncie doszło do 165 starć bojowych. Spośród wymienionych kierunków najwięcej ataków rosyjskie wojska przeprowadziły na kierunku Pokrowskim, gdzie odnotowano 15 szturmów.
Ataki rosyjskie
W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie przeprowadziły trzy ataki rakietowe i 76 nalotów, zrzuciły 239 kierowanych bomb lotniczych, wykorzystały 10 313 dronów-kamikadze oraz przeprowadziły 2781 ostrzałów miejscowości i pozycji wojsk ukraińskich.
Ukraińskie siły powietrzne, siły rakietowe i artyleria zniszczyły dwa obszary skupiska piechoty oraz punkt dowodzenia dronami wroga.
Sytuacja na froncie na kierunkach
kierunkach północno-słobożańskim i kurskim. Wojska rosyjskie dwukrotnie zaatakowały pozycje Sił Obronnych w rejonach Ulanowego i Korczakówki.
Kierunek południowo-słobozhański. Ukraińskie oddziały odparły 14 ataków w rejonach Kowalówki, Aniszczyna, Izbyckiego, Radkówki i Wilchuwatki.
Kierunek Kupiański. Przeciwnik przeprowadził jeden atak w rejonie Pietropawłówki.
Kierunek Liman. Siły obronne odparły pięć ataków w pobliżu Katerynówki, Kolodziow i Limanu.
Kierunek Słowiański. Wojska rosyjskie przeprowadziły jeden atak w rejonie Mykołajówki.
Kierunek Kramatorska. W ciągu ostatnich 24 godzin przeciwnik nie prowadził działań szturmowych.
Kierunek Kostiantynów. Odnotowano 11 ataków w rejonach Drużkivki, Nowoseliwki, Kostiantynówki, Dowhej Balce i Pawłówki.
Kierunek Pokrowski. Ukraińscy obrońcy powstrzymali 15 ataków. Wojska rosyjskie prowadziły działania w pobliżu Siergiiwki, Molodeckiego i Nowopawłówki, a także przeprowadzały ataki w rejonach Kuczerowego Jaru, Svitłego, Sofiivki, Vilnego, Nowego Donbasu i Mirnego.
Kierunek Aleksandrów. Wojska rosyjskie nie prowadziły aktywnych działań ofensywnych.
Kierunek Huliaipil. Siły obronne odparły 12 ataków w rejonach Charivne, Ternuvate, Werchnia Tersa, Kosivceve, Vozdvyzhivka, Kopany, Novoselivka i Bilohiria.
Kierunek Orichów. Ukraińscy obrońcy odparli jeden atak w rejonie Łukjanowskiego.
Kierunek przydnieprowski. W ciągu ostatnich 24 godzin wojska rosyjskie nie prowadziły aktywnych działań ofensywnych.
Źródło: Sztab Generalny
Wcześniej Sztab Generalny zaktualizował dane dotyczące strat Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie na dzień 23 października.
Przypomnijmy, że okupowany Ługańsk został zaatakowany przez drony, w mieście wystąpiły przerwy w dostawach prądu.
W ciągu ostatniej doby na froncie doszło do 146 starć — najintensywniejsze walki miały miejsce na kierunku Pokrowskim.