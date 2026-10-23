Опубликована карта боевых действий в Украине по состоянию на 23 октября

За прошедшие сутки, 22 октября, на фронте произошло 165 боевых столкновений. Наибольшее количество атак среди указанных направлений российские войска совершили на Покровском направлении, где было зафиксировано 15 штурмов.

Российские атаки

За прошедшие сутки российские войска нанесли три ракетных и 76 авиационных ударов, сбросили 239 управляемых авиабомб, применили 10 313 дронов-камикадзе и осуществили 2781 обстрел населенных пунктов и позиций украинских войск.

Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили два района сосредоточения пехоты и пункт управления беспилотниками противника.

Ситуация на фронте по направлениям

Северо-Слобожанское и Курское направления. Российские войска дважды атаковали позиции Сил обороны в районах Уланово и Корчаковки.

Южно-Слобожанское направление. Украинские подразделения отразили 14 атак в районах Коваливки, Анищиного, Избицкого, Радьковки и Вильхуватки.

Купянское направление. Противник совершил одну атаку в районе Петропавловки.

Лиманское направление. Силы обороны отразили пять атак вблизи Катериновки, Колодязов и Лимана.

Славянское направление. Российские войска атаковали один раз в районе Николаевки.

Краматорское направление. За прошедшие сутки противник не проводил штурмовых действий.

Константиновское направление. Зафиксировано 11 атак в районах Дружковки, Новоселовки, Константиновки, Долгой Балки и Павловки.

Покровское направление. Украинские защитники отразили 15 атак. Российские войска действовали вблизи Сергеевки, Молодецкого и Новопавловки, а также штурмовали в направлениях Кучерового Яра, Светлого, Софиевки, Вольного, Нового Донбасса и Мирного.

Александровское направление. Российские войска активных наступательных действий не проводили.

Гуляйпольское направление. Силы обороны отразили 12 атак в районах Чаривного, Терноватого, Верхней Терсы, Косовцевого, Воздвижевки, Копанов, Новоселовки и Белогорья.

Ореховское направление. Украинские защитники отразили одну атаку в районе Лукьяновского.

Приднепровское направление. За прошедшие сутки российские войска не проводили активных наступательных действий.

Источник: Генштаб

Ранее Генштаб обновил данные о потерях России в войне против Украины по состоянию на 23 октября.

Напомним, оккупированный Луганск подвергся атаке дронов, в городе возникли перебои с электричеством.

За прошедшие сутки на фронте произошло 146 боевых столкновений — наиболее ожесточенные бои велись на Покровском направлении.

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