截至10月23日，乌克兰战事地图已公布

在过去24小时内，即10月22日，前线共发生165起交火事件。在上述各方向中，俄军在波克罗夫斯克方向发动的攻击次数最多，该方向共记录到15次突击。

俄军袭击

过去24小时内，俄军发动了3次导弹袭击和76次空袭，投下239枚制导炸弹， 出动10 313架自杀式无人机，并对乌克兰军队驻地及阵地实施了2781次炮击。

乌克兰空军、导弹部队和炮兵打击了两个步兵集结区以及敌方无人机指挥点。

各战线局势如下：

北斯洛博扎纳和库尔斯克方向。俄军在乌拉诺沃和科尔恰基夫卡地区两次袭击了乌克兰国防军的阵地。

南斯洛博扎纳方向。乌克兰部队在科瓦利夫卡、阿尼什奇诺、伊兹比茨基、拉德基夫卡和维尔胡瓦特卡地区击退了14次进攻。

库皮扬斯克方向。敌军在彼得罗帕夫利夫卡地区发动了一次进攻。

利曼方向。国防军在卡捷琳诺夫卡、科洛迪亚齐夫和利曼附近击退了五次进攻。

斯洛维扬斯克方向。俄军在尼古拉耶夫卡地区发动了一次进攻。

克拉马托尔斯克方向。过去24小时内，敌军未实施突击行动。

科斯蒂安蒂诺夫卡方向。在德鲁日基夫卡、诺沃塞利夫卡、科斯蒂安蒂诺夫卡、多夫戈亚巴尔卡和帕夫利夫卡地区共记录到11次进攻。

波克罗夫斯克方向。乌克兰守军击退了15次进攻。 俄军在谢尔吉耶夫卡、莫洛德茨基和新帕夫洛夫卡附近展开行动，并在库切罗沃亚尔、斯维特洛耶、索菲耶夫卡、维尔诺耶、新顿巴斯和米尔诺耶方向发动了突袭。

亚历山德罗夫斯基方向。俄军未开展积极进攻行动。

古利亚皮尔方向。防卫部队在查里夫内、特尔努瓦托、上特尔西、科西夫采沃、沃兹德维日夫卡、科帕尼、诺沃塞利夫卡和比洛吉里亚地区击退了12次进攻。

奥里霍夫方向。乌克兰守军在卢基扬诺夫斯基地区击退了一次进攻。

第聂伯河方向。过去24小时内，俄军未开展积极进攻行动。

来源：总参谋部

此前，总参谋部更新了截至10月23日俄罗斯在对乌战争中的伤亡数据。

需要指出的是，被占领的卢甘斯克遭到了无人机袭击，该市出现了停电情况。

过去24小时内，前线共发生146起交火事件——其中波克罗夫斯克方向战况最为激烈。

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