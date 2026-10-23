Генштаб оновив дані про втрати Росії у війні проти України станом на 23 жовтня
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За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1 830 російських військових, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Нові дані про втрати противника оприлюднили станом на 23 жовтня 2026 року.
РФ у війні з Україною станом на 23 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1 574 620 (+1 830) осіб;
- танків – 12 439 (+0) од.;
- бойових броньованих машин – 25 597 (+3) од.;
- артилерійських систем – 51 501 (+54) од.;
- РСЗВ – 2 230 (+1) од.;
- засобів ППО – 1 720 (+1) од.;
- літаків – 449 (+0) од.;
- гелікоптерів – 356 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 3 003 (+6) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 577 209 (+2 067) од.;
- крилатих ракет – 5 138 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 166 088 (+447) од.;
- спеціальної техніки – 4 851 (+5) од.
Джерело: Генштаб
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