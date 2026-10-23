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Генштаб оновив дані про втрати Росії у війні проти України станом на 23 жовтня

UA NEWS 23 Жовтня 2026 07:36
Генштаб оновив дані про втрати Росії у війні проти України станом на 23 жовтня
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За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1 830 російських військових, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Нові дані про втрати противника оприлюднили станом на 23 жовтня 2026 року.

 

РФ у війні з Україною станом на 23 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1 574 620 (+1 830) осіб;
  • танків – 12 439 (+0) од.;
  • бойових броньованих машин – 25 597 (+3) од.;
  • артилерійських систем – 51 501 (+54) од.;
  • РСЗВ – 2 230 (+1) од.;
  • засобів ППО – 1 720 (+1) од.;
  • літаків – 449 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.;
  • наземних робототехнічних комплексів – 3 003 (+6) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 577 209 (+2 067) од.;
  • крилатих ракет – 5 138 (+0) од.;
  • кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
  • підводних човнів – 2 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 166 088 (+447) од.;
  • спеціальної техніки – 4 851 (+5) од.
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Джерело: Генштаб

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