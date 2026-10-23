据乌克兰武装力量总参谋部消息，过去24小时内，乌克兰守军又消灭了1830名俄军士兵。这些关于敌方伤亡的最新数据是截至2026年10月23日公布的。

截至10月23日，俄罗斯在与乌克兰的战争中损失：

人员——约1,574,620人（+1,830人）；

坦克——12 439（+0）辆；

装甲战斗车——25 597 (+3) 辆；

火炮系统——51 501 (+54) 门；

多管火箭炮系统——2 230（+1）套；

防空武器——1 720 (+1) 套；

飞机——449架（+0）；

直升机——356架（+0）；

地面机器人系统——3 003 (+6) 套；

作战-战术级无人机——577 209 (+2 067) 架；

巡航导弹——5 138 (+0) 架；

舰船/快艇——35（+0）艘；

潜艇——2（+0）艘；

汽车及油罐车——166 088 (+447) 辆；

特种装备——4 851 (+5) 辆

来源：总参谋部

需要指出的是，被占领的卢甘斯克遭到了无人机袭击，该市出现了停电情况。

过去24小时内，前线共发生146起交火事件——其中波克罗夫斯克方向战况最为激烈。

乌克兰守军在前线击毙了俄罗斯占领军成员谢尔盖·库切罗夫——这位曾多次获得俄罗斯自行车赛冠军、世界盃冠军，并两度参加奥运会的运动员。

关注我们在