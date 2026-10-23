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Генеральный штаб обновил данные о потерях России в войне против Украины по состоянию на 23 октября

UA NEWS 23 Октября 2026 07:36
Генеральный штаб обновил данные о потерях России в войне против Украины по состоянию на 23 октября

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили ещё 1 830 российских военнослужащих, сообщает Генеральный штаб Вооружённых сил Украины. Новые данные о потерях противника были обнародованы по состоянию на 23 октября 2026 года.

 

Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 октября потеряла:

  • личного состава – около 1 574 620 (+1 830) человек;
  • танков – 12 439 (+0) шт.;
  • боевых бронированных машин – 25 597 (+3) шт.;
  • артиллерийских систем – 51 501 (+54) шт.;
  • РСЗО – 2 230 (+1) ед.;
  • средств ПВО – 1 720 (+1) шт.;
  • самолетов – 449 (+0) шт.;
  • вертолётов – 356 (+0) шт.;
  • наземных робототехнических комплексов – 3 003 (+6) шт.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 577 209 (+2 067) шт.;
  • крылатых ракет – 5 138 (+0) шт.;
  • кораблей / катеров – 35 (+0) шт.;
  • подводных лодок – 2 (+0) шт.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 166 088 (+447) шт.;
  • специальной техники – 4 851 (+5) ед.
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Источник: Генштаб

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