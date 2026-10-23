Генеральный штаб обновил данные о потерях России в войне против Украины по состоянию на 23 октября

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили ещё 1 830 российских военнослужащих, сообщает Генеральный штаб Вооружённых сил Украины. Новые данные о потерях противника были обнародованы по состоянию на 23 октября 2026 года.

Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 октября потеряла:

личного состава – около 1 574 620 (+1 830) человек;

танков – 12 439 (+0) шт.;

боевых бронированных машин – 25 597 (+3) шт.;

артиллерийских систем – 51 501 (+54) шт.;

РСЗО – 2 230 (+1) ед.;

средств ПВО – 1 720 (+1) шт.;

самолетов – 449 (+0) шт.;

вертолётов – 356 (+0) шт.;

наземных робототехнических комплексов – 3 003 (+6) шт.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 577 209 (+2 067) шт.;

крылатых ракет – 5 138 (+0) шт.;

кораблей / катеров – 35 (+0) шт.;

подводных лодок – 2 (+0) шт.;

автомобильной техники и автоцистерн – 166 088 (+447) шт.;

специальной техники – 4 851 (+5) ед.

Источник: Генштаб

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