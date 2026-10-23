Відео: Окупований Луганськ атакували дрони, у місті виникли перебої зі світлом
У ніч на 23 жовтня безпілотники атакували окупований Луганськ. Після атаки в місті виникли проблеми з електропостачанням.
В окупованому Луганську після вибухів з'явилися перебої з електропостачанням. Крім того, у частині міг пропав зв’язок після ударів.
Повідомляється, що БпЛА атакують інфраструктуру поблизу вишки зв’язку.
Про це пише Exilenova+.
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