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Видео: На оккупированный Луганск напали дроны, в городе возникли перебои с электричеством

UA NEWS 23 Октября 2026 07:22
Видео: На оккупированный Луганск напали дроны, в городе возникли перебои с электричеством

В ночь на 23 октября беспилотники атаковали оккупированный Луганск. После атаки в городе возникли проблемы с электроснабжением.

 

В оккупированном Луганске после взрывов возникли перебои с электроснабжением. Кроме того, в некоторых районах после ударов могла пропасть связь.

Сообщается, что БПЛА атакуют инфраструктуру вблизи вышки связи.

Об этом пишет Exilenova+.

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