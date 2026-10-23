Видео: На оккупированный Луганск напали дроны, в городе возникли перебои с электричеством
В ночь на 23 октября беспилотники атаковали оккупированный Луганск. После атаки в городе возникли проблемы с электроснабжением.
В оккупированном Луганске после взрывов возникли перебои с электроснабжением. Кроме того, в некоторых районах после ударов могла пропасть связь.
Сообщается, что БПЛА атакуют инфраструктуру вблизи вышки связи.
Об этом пишет Exilenova+.
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