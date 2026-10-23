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Wideo: Okupowany Ługańsk został zaatakowany przez drony; w mieście wystąpiły przerwy w dostawach prądu

UA NEWS 23 października 2026 07:22
Wideo: Okupowany Ługańsk został zaatakowany przez drony; w mieście wystąpiły przerwy w dostawach prądu

W nocy z 22 na 23 października drony zaatakowały okupowany Ługańsk. Po ataku w mieście wystąpiły problemy z dostawami energii elektrycznej.

 

W okupowanym Ługańsku po wybuchach wystąpiły przerwy w dostawach energii elektrycznej. Ponadto w niektórych rejonach miasta po uderzeniach mogło dojść do utraty łączności.

Doniesiono, że bezzałogowe statki powietrzne atakują infrastrukturę w pobliżu wieży łączności.

Informację tę podaje serwis Exilenova+.

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