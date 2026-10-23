Wideo: Okupowany Ługańsk został zaatakowany przez drony; w mieście wystąpiły przerwy w dostawach prądu
W nocy z 22 na 23 października drony zaatakowały okupowany Ługańsk. Po ataku w mieście wystąpiły problemy z dostawami energii elektrycznej.
W okupowanym Ługańsku po wybuchach wystąpiły przerwy w dostawach energii elektrycznej. Ponadto w niektórych rejonach miasta po uderzeniach mogło dojść do utraty łączności.
Doniesiono, że bezzałogowe statki powietrzne atakują infrastrukturę w pobliżu wieży łączności.
Informację tę podaje serwis Exilenova+.
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