Wideo: Okupowany Ługańsk został zaatakowany przez drony; w mieście wystąpiły przerwy w dostawach prądu

W nocy z 22 na 23 października drony zaatakowały okupowany Ługańsk. Po ataku w mieście wystąpiły problemy z dostawami energii elektrycznej.

W okupowanym Ługańsku po wybuchach wystąpiły przerwy w dostawach energii elektrycznej. Ponadto w niektórych rejonach miasta po uderzeniach mogło dojść do utraty łączności.

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Doniesiono, że bezzałogowe statki powietrzne atakują infrastrukturę w pobliżu wieży łączności.

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Informację tę podaje serwis Exilenova+.

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