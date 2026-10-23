+12° Kijów +6° Warszawa +11° Waszyngton
$ 45.11 € 50.58 zł 11.55
$ 45.11 € 50.58 zł 11.55
+12° Kijów +6° Warszawa +11° Waszyngton
Wiadomości Wojna z FR

Sztab Generalny zaktualizował dane dotyczące strat Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie według stanu na 23 października

UA NEWS 23 października 2026 07:36
Sztab Generalny zaktualizował dane dotyczące strat Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie według stanu na 23 października

W ciągu ostatniej doby ukraińscy obrońcy zlikwidowali kolejnych 1 830 rosyjskich żołnierzy – poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Nowe dane dotyczące strat przeciwnika opublikowano na dzień 23 października 2026 roku.

 

Rosja w wojnie z Ukrainą na dzień 23 października straciła:

  • personel – około 1 574 620 (+1 830) osób;
  • czołgów – 12 439 (+0) sztuk;
  • bojowych pojazdów opancerzonych – 25 597 (+3) sztuk;
  • systemów artyleryjskich – 51 501 (+54) szt.;
  • systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału – 2 230 (+1) sztuk;
  • środków obrony przeciwlotniczej – 1 720 (+1) szt.;
  • samolotów – 449 (+0) szt.;
  • śmigłowców – 356 (+0) szt.;
  • naziemnych kompleksów robotycznych – 3 003 (+6) szt.;
  • bezzałogowe statki powietrzne (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego – 577 209 (+2 067) szt.;
  • pocisków skrzydłowych – 5 138 (+0) szt.;
  • okrętów / łodzi – 35 (+0) szt.;
  • łodzi podwodnych – 2 (+0) szt.;
  • pojazdy i cysterny – 166 088 (+447) szt.;
  • techniki specjalnej – 4 851 (+5) szt.
photo_2026_10_23_06_32_33.webp

Źródło: Sztab Generalny

Przypomnijmy, że okupowany Ługańsk został zaatakowany przez drony, w mieście wystąpiły przerwy w dostawach prądu.

W ciągu ostatniej doby na froncie doszło do 146 starć bojowych — najintensywniejsze miały miejsce na kierunku Pokrowskim.

Ukraińscy obrońcy zlikwidowali na froncie rosyjskiego okupanta Siergieja Kucherowa – wielokrotnego mistrza Rosji w kolarstwie, zdobywcę Pucharu Świata oraz uczestnika dwóch igrzysk olimpijskich.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację