W ciągu ostatniej doby ukraińscy obrońcy zlikwidowali kolejnych 1 830 rosyjskich żołnierzy – poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Nowe dane dotyczące strat przeciwnika opublikowano na dzień 23 października 2026 roku.

Rosja w wojnie z Ukrainą na dzień 23 października straciła:

personel – około 1 574 620 (+1 830) osób;

czołgów – 12 439 (+0) sztuk;

bojowych pojazdów opancerzonych – 25 597 (+3) sztuk;

systemów artyleryjskich – 51 501 (+54) szt.;

systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału – 2 230 (+1) sztuk;

środków obrony przeciwlotniczej – 1 720 (+1) szt.;

samolotów – 449 (+0) szt.;

śmigłowców – 356 (+0) szt.;

naziemnych kompleksów robotycznych – 3 003 (+6) szt.;

bezzałogowe statki powietrzne (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego – 577 209 (+2 067) szt.;

pocisków skrzydłowych – 5 138 (+0) szt.;

okrętów / łodzi – 35 (+0) szt.;

łodzi podwodnych – 2 (+0) szt.;

pojazdy i cysterny – 166 088 (+447) szt.;

techniki specjalnej – 4 851 (+5) szt.

Źródło: Sztab Generalny

Przypomnijmy, że okupowany Ługańsk został zaatakowany przez drony, w mieście wystąpiły przerwy w dostawach prądu.

W ciągu ostatniej doby na froncie doszło do 146 starć bojowych — najintensywniejsze miały miejsce na kierunku Pokrowskim.

Ukraińscy obrońcy zlikwidowali na froncie rosyjskiego okupanta Siergieja Kucherowa – wielokrotnego mistrza Rosji w kolarstwie, zdobywcę Pucharu Świata oraz uczestnika dwóch igrzysk olimpijskich.

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