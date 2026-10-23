Sztab Generalny zaktualizował dane dotyczące strat Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie według stanu na 23 października
W ciągu ostatniej doby ukraińscy obrońcy zlikwidowali kolejnych 1 830 rosyjskich żołnierzy – poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Nowe dane dotyczące strat przeciwnika opublikowano na dzień 23 października 2026 roku.
Rosja w wojnie z Ukrainą na dzień 23 października straciła:
- personel – około 1 574 620 (+1 830) osób;
- czołgów – 12 439 (+0) sztuk;
- bojowych pojazdów opancerzonych – 25 597 (+3) sztuk;
- systemów artyleryjskich – 51 501 (+54) szt.;
- systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału – 2 230 (+1) sztuk;
- środków obrony przeciwlotniczej – 1 720 (+1) szt.;
- samolotów – 449 (+0) szt.;
- śmigłowców – 356 (+0) szt.;
- naziemnych kompleksów robotycznych – 3 003 (+6) szt.;
- bezzałogowe statki powietrzne (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego – 577 209 (+2 067) szt.;
- pocisków skrzydłowych – 5 138 (+0) szt.;
- okrętów / łodzi – 35 (+0) szt.;
- łodzi podwodnych – 2 (+0) szt.;
- pojazdy i cysterny – 166 088 (+447) szt.;
- techniki specjalnej – 4 851 (+5) szt.
Źródło: Sztab Generalny
Przypomnijmy, że okupowany Ługańsk został zaatakowany przez drony, w mieście wystąpiły przerwy w dostawach prądu.
W ciągu ostatniej doby na froncie doszło do 146 starć bojowych — najintensywniejsze miały miejsce na kierunku Pokrowskim.
Ukraińscy obrońcy zlikwidowali na froncie rosyjskiego okupanta Siergieja Kucherowa – wielokrotnego mistrza Rosji w kolarstwie, zdobywcę Pucharu Świata oraz uczestnika dwóch igrzysk olimpijskich.