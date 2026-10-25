Российские войска нанесли повторный удар по жилому району в Харькове

25 октября оккупационные войска РФ совершили повторную атаку на Основянский район Харькова, нанеся удар по частному сектору.

На месте попадания уточняются данные о возможных разрушениях и пострадавших.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов.

Утром 25 октября российские войска атаковали Харьков беспилотниками. В Основянском районе поврежден многоквартирный жилой дом, а в Новобаварском — четыре автомобиля. По предварительным данным, в результате этих ударов никто не пострадал.

В субботу, 24 октября, в результате вражеского обстрела города Дергачи в Харьковской области пострадали трое мужчин. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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