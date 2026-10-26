Росіяни атакували Ізюм КАБами, є постраждалі та руйнування

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Уночі 26 жовтня російські війська вдарили керованими авіабомбами по Ізюму на Харківщині. Унаслідок атаки троє цивільних отримали поранення, пошкоджено житлові будинки та приміщення дитячо-юнацької школи.

«Близько 02:40 ворог завдав серії авіаударів по місту Ізюм із застосуванням керованих авіабомб (КАБ)», — повідомила Ізюмська МВА.

Влучання зафіксували у двох районах міста.

У районі Замостя пошкоджені житлові будинки та приміщення дитячо-юнацької школи. У районі Нафтовик авіабомба влучила на територію приватного сектору, де пошкоджені та зруйновані понад 10 приватних будинків.

На східній околиці міста пошкоджене скління очисних споруд. Через пошкодження мереж без електропостачання залишилися споживачі на кількох вулицях. Також відсутній інтернет.

Усім трьом постраждалим надали необхідну медичну допомогу. Наслідки атаки уточнюють.

Джерело: Ізюмська МВА

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