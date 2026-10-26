+11° Київ +8° Варшава +8° Вашингтон
$ 45.31 € 50.82 zł 11.54
$ 45.31 € 50.82 zł 11.54
+11° Київ +8° Варшава +8° Вашингтон
Головне Війна з рф

Росіяни атакували Ізюм КАБами, є постраждалі та руйнування

UA NEWS 26 Жовтня 2026 08:15
Росіяни атакували Ізюм КАБами, є постраждалі та руйнування
0:00 / 0:00

Уночі 26 жовтня російські війська вдарили керованими авіабомбами по Ізюму на Харківщині. Унаслідок атаки троє цивільних отримали поранення, пошкоджено житлові будинки та приміщення дитячо-юнацької школи.

 

«Близько 02:40 ворог завдав серії авіаударів по місту Ізюм із застосуванням керованих авіабомб (КАБ)», — повідомила Ізюмська МВА.

Влучання зафіксували у двох районах міста.

У районі Замостя пошкоджені житлові будинки та приміщення дитячо-юнацької школи. У районі Нафтовик авіабомба влучила на територію приватного сектору, де пошкоджені та зруйновані понад 10 приватних будинків.

photo_5402445388490414962_x.webp

На східній околиці міста пошкоджене скління очисних споруд. Через пошкодження мереж без електропостачання залишилися споживачі на кількох вулицях. Також відсутній інтернет.

photo_5402445388490414963_x.webp

Усім трьом постраждалим надали необхідну медичну допомогу. Наслідки атаки уточнюють.

Джерело: Ізюмська МВА

Нагадаємо, Росія атакувала Запоріжжя та Кропивницький, у Запоріжжі є поранений.

Раніше російські війська завдали повторного удару по приватному сектору в Харкові.

Росія пошкодила енергооб’єкт на Хмельниччині, є знеструмлення.

Російські війська протягом дня атакували три райони Дніпропетровщини, є поранений.

Читай нас у
Завантажуй наш додаток