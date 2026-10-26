Rosjanie zaatakowali Izium przy użyciu rakiet KAB; są ofiary i zniszczenia

W nocy 26 października rosyjskie wojska przeprowadziły atak przy użyciu kierowanych bomb lotniczych na Izium w obwodzie charkowskim. W wyniku ataku trzech cywilów odniosło rany, a także uszkodzono budynki mieszkalne i pomieszczenia szkoły dla dzieci i młodzieży.

„Około godziny 02:40 wróg przeprowadził serię nalotów na miasto Izium, używając kierowanych bomb lotniczych (KAB)” – poinformowała Iziumska MVA.

Uderzenia odnotowano w dwóch dzielnicach miasta.

W dzielnicy Zamostia uszkodzono budynki mieszkalne oraz pomieszczenia szkoły dla dzieci i młodzieży. W dzielnicy Naftowik bomba lotnicza uderzyła na teren zabudowy prywatnej, gdzie uszkodzono i zniszczono ponad 10 domów prywatnych.

Na wschodnich obrzeżach miasta uszkodzono przeszklenia oczyszczalni ścieków. Z powodu uszkodzeń sieci energetycznej odbiorcy na kilku ulicach zostali pozbawieni dostaw prądu. Brakuje również dostępu do internetu.

Wszystkim trzem poszkodowanym udzielono niezbędnej pomocy medycznej. Trwa ustalanie skutków ataku.

Źródło: Izyumska MVA

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