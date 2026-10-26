Россияне атаковали Изюм с помощью КАБ, есть пострадавшие и разрушения
Ночью 26 октября российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Изюму в Харьковской области. В результате атаки трое мирных жителей получили ранения, были повреждены жилые дома и здание детско-юношеской школы.
«Около 02:40 враг нанёс серию авиаударов по городу Изюм с применением управляемых авиабомб (КАБ)», — сообщила Изюмская МВА.
Попадания зафиксированы в двух районах города.
В районе Замостья повреждены жилые дома и помещения детско-юношеской школы. В районе Нефтяник авиабомба попала на территорию частного сектора, где повреждены и разрушены более 10 частных домов.
На восточной окраине города повреждено остекление очистных сооружений. Из-за повреждения сетей без электроснабжения остались потребители на нескольких улицах. Также отсутствует интернет.
Всем троим пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Последствия атаки уточняются.
Источник: Изюмская МВА
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