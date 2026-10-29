Российская авиабомба попала в пятиэтажный дом в Изюме, под завалами могут находиться люди
29 октября российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по пятиэтажному жилому дому в Изюме Харьковской области. В результате атаки пострадали как минимум пять человек.
Под завалами разрушенных конструкций могут находиться люди. Информация о последствиях российского удара уточняется.
Как отмечается, попадание зафиксировано в пятиэтажное здание с последующим частичным разрушением с 1 по 5 этажи.
Сообщается, что под завалами могут находиться люди. Продолжается поисково-спасательная операция.
В результате вражеской атаки, по предварительной информации, пострадали 5 человек. Всем оказывается медицинская помощь.
Все экстренные службы работают в усиленном режиме.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.
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