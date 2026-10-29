Российская авиабомба попала в пятиэтажный дом в Изюме, под завалами могут находиться люди

29 октября российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по пятиэтажному жилому дому в Изюме Харьковской области. В результате атаки пострадали как минимум пять человек.

Под завалами разрушенных конструкций могут находиться люди. Информация о последствиях российского удара уточняется.

Как отмечается, попадание зафиксировано в пятиэтажное здание с последующим частичным разрушением с 1 по 5 этажи.

Сообщается, что под завалами могут находиться люди. Продолжается поисково-спасательная операция.

В результате вражеской атаки, по предварительной информации, пострадали 5 человек. Всем оказывается медицинская помощь.

Все экстренные службы работают в усиленном режиме.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

Россияне атаковали Изюм ракетами КАБ, есть пострадавшие и разрушения.

Напомним, Россия атаковала Запорожье и Кропивницкий, в Запорожье есть раненый.

Ранее российские войска нанесли повторный удар по частному сектору в Харькове.

Россия повредила энергообъект в Хмельницкой области, наблюдается отключение электроэнергии.

Российские войска в течение дня атаковали три района Днепропетровской области, есть раненый.

Читай нас в