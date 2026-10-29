29 października rosyjskie wojska przeprowadziły atak za pomocą kierowanej bomby lotniczej na pięciopiętrowy budynek mieszkalny w Iziumie w obwodzie charkowskim. W wyniku ataku rannych zostało co najmniej pięć osób.

Pod gruzami zniszczonych konstrukcji mogą znajdować się ludzie. Informacje dotyczące skutków rosyjskiego ataku są obecnie weryfikowane.

Jak podano, uderzenie nastąpiło w pięciopiętrowy budynek, co spowodowało częściowe zniszczenie od 1. do 5. piętra.

Doniesiono, że pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza.

W wyniku ataku wroga, według wstępnych informacji, rannych zostało 5 osób. Wszystkim udzielono pomocy medycznej.

Wszystkie służby ratownicze działają w trybie wzmożonym.

Poinformował o tym przewodniczący Obwodnej Administracji Oleg Sinegubow.

Rosjanie zaatakowali Izium rakietami KAB, są ofiary i zniszczenia.

Przypomnijmy, że Rosja zaatakowała Zaporoże i Kropywnicki; w Zaporożu jest jeden ranny.

Wcześniej rosyjskie wojska ponownie uderzyły na osiedla mieszkaniowe w Charkowie.

Rosja uszkodziła obiekt energetyczny w obwodzie chmielnickim, doszło do przerw w dostawach prądu.

W ciągu dnia rosyjskie wojska zaatakowały trzy rejonów obwodu dniepropetrowskiego; jest jeden ranny.

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