Rosyjscy okupanci ostrzelali Izium rakietami KAB: uszkodzono wieżowiec, miasto pozostaje bez prądu

Rano 2 listopada rosyjskie siły terrorystyczne zaatakowały Izium za pomocą kierowanych bomb lotniczych. Według wstępnych informacji w mieście jest jedna ofiara śmiertelna i ranni, a także uszkodzony został budynek mieszkalny oraz linie energetyczne.



O ataku rosyjskich najeźdźców na miasto dowiedziano się około godziny 9:24. Według wstępnych informacji uderzenie odnotowano w czteropiętrowym budynku.

Po ostrzale zapaliły się również samochody. Ponadto otrzymano zgłoszenie o pożarze w oddziale poczty.

Informację tę przekazał w poście na Telegramie szef obwodowej administracji wojskowej w Charkowie, Oleg Sinegubow.

Dodał, że w wyniku rosyjskiego ataku zginęła jedna osoba. Co najmniej trzech mieszkańców odniosło obrażenia.

Obecnie udziela się im niezbędnej pomocy medycznej.

Przypomnijmy, że 30 października w Iziumie w obwodzie charkowskim w wyniku rosyjskiego nalotu zginęło pięciu cywilów. Ratownicy wydobyli ich ciała spod gruzów zniszczonego budynku. Kolejne 14 osób odniosło obrażenia.

31 października w Izium ogłoszono dzień żałoby po rosyjskim nalocie.

29 października rosyjskie wojska przeprowadziły atak za pomocą kierowanej bomby lotniczej na pięciopiętrowy budynek mieszkalny w Iziumie w obwodzie charkowskim. W wyniku ataku rannych zostało co najmniej pięć osób.

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