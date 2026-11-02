Российские оккупанты нанесли удары КАБами по Изюму: повреждено многоэтажное здание, город остался без электричества

Утром 2 ноября российские террористические войска нанесли удар по Изюму управляемыми авиабомбами. По предварительным данным, в городе есть погибший и раненые, повреждены жилой дом и линии электропередач.



Об атаке на город со стороны российских захватчиков стало известно около 9:24. По предварительной информации, попадания зафиксированы в четырёхэтажное здание.

После обстрела также загорелись автомобили. Кроме того, поступило сообщение о пожаре в почтовом отделении.

Об этом сообщил в сообщении в Telegram начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он добавил, что в результате российской атаки погиб один человек. Еще как минимум трое жителей пострадали.

В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, что 30 октября в Изюме Харьковской области в результате российского авиаудара погибли пять мирных жителей. Спасатели извлекли их тела из-под завалов разрушенного здания. Еще 14 человек получили ранения.

31 октября в Изюме был объявлен День траура после российского авиаудара.

29 октября российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по пятиэтажному жилому дому в Изюме Харьковской области. В результате атаки пострадали как минимум пять человек.

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