Российский дрон атаковал дом в пригороде Днепра, есть погибший, под завалами находятся люди

Российские войска нанесли удар беспилотником по пригороду Днепра. В результате удара погиб один человек, ещё один получил ранения. Также разрушен как минимум один частный дом, на месте попадания вспыхнул пожар.

«Враг нанес удар беспилотником по пригороду Днепра. Возник пожар. Разрушен как минимум один частный дом», — написал Ганжа.

По словам главы ОГА, сначала поступала информация о том, что под завалами разрушенного здания могут находиться люди.

Впоследствии Александр Ганжа уточнил, что в результате российской атаки один человек погиб, ещё один получил ранения.

На месте удара продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

В результате ночной атаки российских беспилотников на Волынскую область в Луцком районе возник пожар на территории агропредприятия. В настоящее время возгорание локализовано, информации о погибших и пострадавших нет.

В Одессе утром 8 ноября российские войска повторно нанесли удар по складу продовольственных продуктов, который ранее уже подвергался атаке. В результате попадания вспыхнул масштабный пожар.

В Донецкой области в результате российских обстрелов 7 ноября погибли пять мирных жителей. Трое человек стали жертвами атак в Краматорске, ещё двое погибли в Беленьком и Дружковке.

В ночь на 8 ноября российский беспилотник атаковал объект критической инфраструктуры в Харьковской области. В результате удара около 250 тысяч абонентов остались без электроснабжения.

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