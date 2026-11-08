Rosyjski dron zaatakował dom na przedmieściach Dniepru; jest jedna ofiara śmiertelna, a pod gruzami znajdują się ludzie
Rosyjskie wojska zaatakowały przedmieścia Dniepru za pomocą drona. W wyniku ataku zginęła jedna osoba, a kolejna odniosła obrażenia. Zniszczono również co najmniej jeden dom prywatny, a w miejscu uderzenia wybuchł pożar.
„Wróg uderzył dronem na przedmieścia Dniepru. Wybuchł pożar. Zniszczono co najmniej jeden dom prywatny” – napisał Hanzha.
Według szefa Obwodnej Administracji, początkowo napływały informacje, że pod gruzami zniszczonego budynku mogą znajdować się ludzie.
Następnie Oleksandr Hanzha sprecyzował, że w wyniku rosyjskiego ataku jedna osoba zginęła, a kolejna odniosła obrażenia.
W miejscu uderzenia trwają prace związane z likwidacją skutków ataku.
Poinformował o tym szef obwodowej administracji wojskowej w Dniepropietrowsku Oleksandr Ganża.
W wyniku nocnego ataku rosyjskich dronów na obwód wołyński w rejonie łuckim wybuchł pożar na terenie gospodarstwa rolnego. Obecnie pożar został opanowany, nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych ani rannych.
W Odessie rano 8 listopada rosyjskie wojska ponownie uderzyły w magazyn produktów spożywczych, który wcześniej był już celem ataku. W wyniku trafienia wybuchł rozległy pożar.
W obwodzie donieckim w wyniku rosyjskich ostrzałów 7 listopada zginęło pięciu cywilów. Trzy osoby padły ofiarą ataków w Kramatorsku, a kolejne dwie zginęły w Bilenkim i Drużkowcu.
W nocy z 7 na 8 listopada rosyjski dron zaatakował obiekt infrastruktury krytycznej w obwodzie charkowskim. W wyniku uderzenia około 250 tysięcy odbiorców pozostało bez dostaw energii elektrycznej.