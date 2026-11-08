Російський дрон атакував будинок у передмісті Дніпра, є загиблий, під завалами люди

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Російські війська атакували безпілотником передмістя Дніпра. Внаслідок удару загинула одна людина, ще одна дістала поранень. Також зруйновано щонайменше один приватний будинок, на місці влучання спалахнула пожежа.

«Ворог ударив безпілотником по передмістю Дніпра. Зайнялася пожежа. Зруйнований щонайменше один приватний будинок», — написав Ганжа.

За словами керівника ОВА, спочатку надходила інформація про те, що під завалами зруйнованої будівлі можуть перебувати люди.

Згодом Олександр Ганжа уточнив, що внаслідок російської атаки одна людина загинула, ще одна дістала поранень.

На місці удару тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Унаслідок нічної атаки російських безпілотників на Волинську область у Луцькому районі виникла пожежа на території агропідприємства. Наразі займання локалізували, інформації про загиблих і постраждалих немає.

В Одесі вранці 8 листопада російські війська повторно завдалиудару по складу продовольчих продуктів, який раніше вже зазнавав атаки. Унаслідок влучання спалахнула масштабна пожежа.

У Донецькій області внаслідок російських обстрілів 7 листопада загинули п’ятеро мирних жителів. Троє людей стали жертвами атак у Краматорську, ще двоє загинули в Біленькому та Дружківці.

У ніч на 8 листопада російський безпілотник атакував об'єкт критичної інфраструктури в Харківській області. Унаслідок удару близько 250 тисяч абонентів залишилися без електропостачання.

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