За добу на Донеччині через атаки РФ загинули п’ятеро людей, є поранені

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У Донецькій області внаслідок російських обстрілів 7 листопада загинули п’ятеро мирних жителів. Троє людей стали жертвами атак у Краматорську, ще двоє загинули в Біленькому та Дружківці.

«За 7 листопада росіяни вбили п’ятьох жителів Донеччини: трьох у Краматорську, по одному у Біленькому та Дружківці», — поінформував Філашкін.

За його даними, ще п’ятеро людей дістали поранення внаслідок російських атак протягом доби.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Телеграмі.

У ніч на 8 листопада російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Україну, застосувавши керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники.

Унаслідок атаки безпілотника на житлову забудову міста постраждала одна людина. Також зафіксовано пошкодження приватних осель і багатоквартирних будинків.

Унаслідок чергової атаки російських військ на Одесу 7 листопада загинула одна людина. Також зафіксовано пошкодження міської інфраструктури.

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