За сутки в Донецкой области в результате атак РФ погибли пять человек, есть раненые

В Донецкой области в результате российских обстрелов 7 ноября погибли пять мирных жителей. Трое человек стали жертвами атак в Краматорске, ещё двое погибли в Беленком и Дружковке.

«За 7 ноября россияне убили пятерых жителей Донецкой области: троих в Краматорске, по одному в Беленком и Дружковке», — сообщил Филашкин.

По его данным, ещё пять человек получили ранения в результате российских атак за сутки.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram.

В ночь на 8 ноября российские войска совершили массированную воздушную атаку на Украину, применив управляемые авиационные ракеты и ударные беспилотники.

В результате атаки беспилотника на жилую застройку города пострадал один человек. Также зафиксированы повреждения частных домов и многоквартирных домов.

В результате очередной атаки российских войск на Одессу 7 ноября погиб один человек. Также зафиксированы повреждения городской инфраструктуры.

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