W ciągu ostatnich 24 godzin w obwodzie donieckim w wyniku ataków Rosji zginęło pięć osób, są też ranni
W obwodzie donieckim w wyniku rosyjskich ostrzałów 7 listopada zginęło pięciu cywilów. Trzy osoby padły ofiarą ataków w Kramatorsku, a kolejne dwie zginęły w Bielenkim i Drużkowcu.
„W dniu 7 listopada Rosjanie zabili pięciu mieszkańców obwodu donieckiego: trzech w Kramatorsku, po jednej osobie w Bielenkim i Drużkowcu” – poinformował Filaskin.
Według jego danych w ciągu ostatnich 24 godzin w wyniku rosyjskich ataków rannych zostało jeszcze pięć osób.
Informację tę przekazał szef obwodowej administracji wojskowej w Doniecku Wadim Filaskin na Telegramie.
W nocy z 7 na 8 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły masowany atak powietrzny na Ukrainę, wykorzystując kierowane pociski lotnicze i drony bojowe.
W wyniku ataku drona na zabudowę mieszkaniową miasta jedna osoba odniosła obrażenia. Odnotowano również uszkodzenia domów prywatnych i budynków wielorodzinnych.
W wyniku kolejnego ataku rosyjskich sił zbrojnych na Odessę 7 listopada zginęła jedna osoba. Odnotowano również uszkodzenia infrastruktury miejskiej.