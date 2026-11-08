W obwodzie donieckim w wyniku rosyjskich ostrzałów 7 listopada zginęło pięciu cywilów. Trzy osoby padły ofiarą ataków w Kramatorsku, a kolejne dwie zginęły w Bielenkim i Drużkowcu.

„W dniu 7 listopada Rosjanie zabili pięciu mieszkańców obwodu donieckiego: trzech w Kramatorsku, po jednej osobie w Bielenkim i Drużkowcu” – poinformował Filaskin.

Według jego danych w ciągu ostatnich 24 godzin w wyniku rosyjskich ataków rannych zostało jeszcze pięć osób.

Informację tę przekazał szef obwodowej administracji wojskowej w Doniecku Wadim Filaskin na Telegramie.

W nocy z 7 na 8 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły masowany atak powietrzny na Ukrainę, wykorzystując kierowane pociski lotnicze i drony bojowe.

W wyniku ataku drona na zabudowę mieszkaniową miasta jedna osoba odniosła obrażenia. Odnotowano również uszkodzenia domów prywatnych i budynków wielorodzinnych.

W wyniku kolejnego ataku rosyjskich sił zbrojnych na Odessę 7 listopada zginęła jedna osoba. Odnotowano również uszkodzenia infrastruktury miejskiej.

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