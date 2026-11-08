Росія атакувала Україну дронами та авіаракетами, ППО знищила 137 безпілотників

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У ніч на 8 листопада російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Україну, застосувавши керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники.

Силам протиповітряної оборони вдалося знищити й подавити більшість ворожих дронів, однак зафіксовано влучання на кількох локаціях.

За даними військових, цієї ночі противник застосував:

три керовані авіаційні ракети Х-59/69 з акваторії Азовського моря;

164 ударні безпілотники, серед яких Shahed (зокрема реактивні), «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія».

Запуски безпілотників здійснювалися з напрямків Орла, Курська, Міллерового та Приморсько-Ахтарська в Росії, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму — зокрема з Гвардійського.

За попередніми даними Повітряних сил ЗСУ станом на 08:00 8 листопада, протиповітряна оборона збила та подавила 137 ворожих безпілотників типу Shahed, «Гербера» та інших типів. Серед них 88 були реактивними.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 23 локаціях. Крім того, падіння збитих безпілотників та їхніх уламків зафіксували ще на шести локаціях.

Повітряні сили уточнюють, що інформація є попередньою.

Про це свідчить звіт Повітряних сил ЗСУ.

Унаслідок атаки безпілотника на житлову забудову міста постраждала одна людина. Також зафіксовано пошкодження приватних осель і багатоквартирних будинків.

Унаслідок чергової атаки російських військ на Одесу 7 листопада загинула одна людина. Також зафіксовано пошкодження міської інфраструктури.

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